المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا لمكافحة احتكار "غوغل" و"ميتا"

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا لمكافحة الاحتكار في صفقة أبرمت عام 2018 بين عمالقة التكنولوجيا "غوغل" و"فيسبوك"، يزعم أنها تهدف إلى تعزيز هيمنتها على سوق الإعلانات عبر الإنترنت.

وقال مسؤول تنفيذي في الاتحاد الأوروبي إنه يحقق في ما يسمى باتفاقية "Jedi Blue" لمعرفة ما إذا كان قد تم استخدامها "لتقييد وتشويه المنافسة في سوق تكنولوجيا الإعلانات المركزة بالفعل".

وJedi Blue هو اسم اتفاقية بين شركة "ألفابت" مالكة "غوغل" "وميتا" مالكة "فيسبوك"، هي ميزة غير قانونية في مزادات اعلانات "غوغل"، مقابل تعهد "فيسبوك" بأنها ستنهي خطط خدماتها الإعلانية.

وبموجب الاتفاقية، وافقت "فيسبوك" على تقليص مشاركته في المزايدة الرئيسية مقابل "المعلومات والسرعة والمزايا الأخرى" التي قد تأتي من البقاء مع "غوغل". وسيحصل "فيسبوك" على ضمان بنسبة 90٪ من المزادات بغض النظر عن العطاءات، إلى جانب القدرة على تحديد 80٪ من مستخدمي الهواتف الذكية و60٪ من مستخدمي الويب.

المصدر: "أ ف ب" + وكالات