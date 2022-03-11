زاخاروفا: روسيا تتابع باهتمام ما يجري في "البعد الشمالي"

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تراقب عن كثب ما يحدث في مجموعة "البعد الشمالي"، ومجلس بارنتس/ المنطقة القطبية الشمالية الأوروبية.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن الجانب الروسي سيعطي لكل ذلك التقييم القانوني المناسب.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية، على أن وجود هاتين المنظمتين، يفقد كل معنى له بدون روسيا.

وأضافت زاخاروفا، أن رفض التعاون مع روسيا الاتحادية من خلال "البعد الشمالي" واتفاقية مجلس بارنتس/ المنطقة القطبية الشمالية الأوروبية، يهدد بتقويض الاستقرار وجو حسن الجوار في شمال أوروبا.

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ويشار إلى أن "البعد الشمالي"، هو سياسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والنرويج وآيسلندا، تهدف إلى تطوير التعاون بين البلدان في شمال أوروبا.

تأسس مجلس بارنتس/ المنطقة القطبية الشمالية الأوروبية، كمنتدى للتعاون الإقليمي في 11 يناير 1993 ويضم كأعضاء دائمين الدنمارك وآيسلندا والنرويج وروسيا الاتحادية وفنلندا والسويد.

المصدر: وكالات