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الجزائر.. شاب يتخفى في أسفل طائرة متجهة إلى باريس والقضاء يتحرك

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الجزائر.. شاب يتخفى في أسفل طائرة متجهة إلى باريس والقضاء يتحرك
Gettyimages.ru
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فتح القضاء الجزائري تحقيقا، حول معلومات تم التداول بها تفيد بقيام مواطن بالتخفي في الجزء السفلي لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وقالت مصالح الأمن بولاية قسنطينة الجزائرية، في بيان، إن "التحقيق الذي تم فتحه جاء على أثر تداول فيديو يوضح تخفي شاب بالجزء السلفي لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، توجهت في رحلة من مطار محمد بوضياف بقسنطينة، نحو مطار رواسي شارل ديغول بباريس يوم الأربعاء 09 مارس".

الجزائر.. شاب يتخفى في أسفل طائرة متجهة إلى باريس والقضاء يتحرك
المصدر: الشروق أونلاين

المصدر: "الشروق أونلاين"

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