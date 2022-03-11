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صندوق النقد الدولي يستبعد إمكانية استخدام روسيا حقوق السحب الخاصة بسبب العقوبات

مال وأعمال

صندوق النقد الدولي يستبعد إمكانية استخدام روسيا حقوق السحب الخاصة بسبب العقوبات
AP
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استبعدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن تتمكن روسيا من استخدام حقوق السحب الخاصة بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت جورجييفا، في حديث لشبكة cnbc الأمريكية: "لكي تستطيع روسيا استخدام حقوق السحب الخاصة، فإنها تحتاج إلى وجود طرف راغب في تمكينها من استخدام الحقوق، ثم سيكون عليها تجاوز العقوبات الخاصة بتقييد التحويلات المالية، لذا أستبعد بشدة إمكانية استفادة روسيا من حقوق السحب الخاصة".

وكشفت أنه "من المرجح أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لمراعاة العواقب الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، لكننا ما زلنا نتوقع أن يكون العالم في منطقة نمو إيجابي"، مشيرة إلى أنه "بينما هو من المؤكد أن روسيا ستدخل في حالة ركود، فليس من المؤكد أن الدول المجاورة في أوروبا وآسيا ستتبعها".

وأعربت عن قلق الصندوق من أن "تشديد الظروف الاقتصادية قد يعيق تعافي البلدان البطيئة بالفعل من جائحة كوفيد-19"، مضيفة: "قد يعني ذلك بعض إثارة مخاوف الركود".

المصدر: cnbc

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