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موسكو: هدف العقوبات الغربية التضييق على روسيا وشعبها

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موسكو: هدف العقوبات الغربية التضييق على روسيا وشعبها
Sputnik
العاصمة الروسية موسكو - أرشيف
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اعتبر ألكسندر بانكين نائب وزير الخارجية الروسي أن الغرض من سياسة العقوبات الغربية تجاه روسيا هو التضييق على البلاد وشعبها، والحد من حضورها الاقتصادي في العالم.

وقال في حديث لصحيفة "إيزفيستيا" الروسية: "أهم شيء هو أن وراء هذا الكلام هدفا واضحا وهو خنق الشعب الروسي وروسيا والنخبة والأفراد المدرجين في قوائم العقوبات".

وأضاف: "يسعى الغرب لتقليل المشاركة الروسية في الاقتصاد العالمي وإلحاق ضرر كبير بالقدرة الدفاعية لبلادنا... العقوبات، لم تصل إلى أسوأ سيناريو حتى الآن".

من جهته، قال المحلل السياسي غيفورغ ميرزيان لقناة RT، إن "الغرب يسعى لإحداث حالة من الذعر في صفوف الشعب الروسي من خلال العقوبات".

المصدر: RT

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