"الإنتربول": لن نستبعد روسيا لكننا سنغير إجراءات النظر في طلباتها

أكدت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" أنها لن تستبعد روسيا من عضويتها، لكنها ستغير إجراءات النظر في طلباتها.

وجاء في البيان، أنه "وفقا للأحكام القانونية للإنتربول، يجب على المنظمة الحفاظ على التعاون من خلال خدمات الشرطة والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة".

وأضاف: "تفويض الانتربول لا يشمل فرض عقوبات أو أي شكل من أشكال العقوبة، وكذلك تعليق العضوية أو طرد دولة من المنظمة".

وتابع: "من الآن فصاعدا، لن يتمكن مكتب الانتربول في موسكو من أن يطلب مباشرة من الدول المشاركة.. يجب إرسال طلباتها إلى الأمانة العامة للتحقق من امتثالها لقواعد الانتربول".

المصدر: "تاس"