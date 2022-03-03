"الإنتربول" يرفض طلبا أوكرانيا باستبعاد روسيا من المنظمة

رفضت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية طلب أوكرانيا باستبعاد روسيا من "الإنتربول" على الرغم من دعم بريطانيا وبولندا لتعليق عضوية موسكو.

إقرأ المزيد

وقال متحدث باسم الأمانة العامة للإنتربول إن الجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها التصويت على القضايا المتعلقة بالعضوية، بحسب صحيفة "غارديان".

وتضم الجمعية العامة، وهي الهيئة الإدارية العليا للإنتربول، ممثلين من كل الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار إدراج روسيا في المنظمة يعطيها حق الوصول إلى قاعدة بيانات النشرة الحمراء والدعم المحتمل على نطاق أوسع.

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كتب وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي إلى المنظمة طلبا بطرد روسيا بعد شنها عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: "سبوتنيك"