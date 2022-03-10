أردوغان وبايدن يبحثان الوضع في أوكرانيا

أفادت وكالة الأنباء التركية مساء يوم الخميس بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله الوضع في أوكرانيا.

وذكرت الوكالة أن أردوغان بحث مع بايدن المستجدات الإقليمية بما فيها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعلاقات التركية الأمريكية.

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وقالت صحيفة "حرييت" أن المحادثات بين الجانبين استمرت 45 دقيقة.

وأكد أردوغان أن تنظيم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا يعد نصرا دبلوماسيا بحد ذاته.

وصرح الرئيس التركي بأنه نقل إلى بايدن أهمية أن تكون تركيا في موقع يسهل البحث عن حل في حال تفاقمت الأزمة الأوكرانية بشكل أكبر.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الاجتماع الثلاثي الذي عقده إلى جانب نظيريه الروسي والأوكراني أكد على ضرورة إبقاء الممرات الإنسانية بأوكرانيا مفتوحة دون أي عائق".

وفي تصريح على هامش اللقاء الثلاثي الذي عقد في مدينة أنطاليا التركية اليوم الخميس، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا، تحدث تشاووش أوغلو عن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقال إن هذه الفكرة "كانت على جدول أعمال الاجتماع الثلاثي في أنطاليا".

وأفاد بأن "أوكرانيا جددت مطالبة تركيا بأن تكون دولة ضامنة".

هذا وأكد لافروف استعداد موسكو لمواصلة الاتصالات مع كييف للتوصل إلى تسوية، مشددا على أن روسيا تريد أن تكون أوكرانيا محايدة لا يصدر عن أراضيها تهديد لأمن روسيا.

من جهته، قال كوليبا، إنه لا يوجد تقدم بشأن محادثات وقف إطلاق النار مع روسيا، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية الروسي، لم يقدم تعهدات بخصوص الممرات الإنسانية".

المصدر: وكالات