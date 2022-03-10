سنغافورة تعلن عقوبة كل من يحاول الانضمام للقتال في أوكرانيا أو يحرض عليه

توعدت سنغافورة مواطنيها الذين سينضمون إلى "الفيلق الدولي" للدفاع الإقليمي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بعقوبة السجن من 15 عاما إلى مدى الحياة .

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ونقلت النسخة الإلكترونية لصحيفة ستريتس تايمز يوم الخميس عن بيان صادر عن وزارة الخارجية السنغافورية قوله: "نود أن نؤكد أن قيام أي شخص في سنغافورة بشن حرب أو محاولة شن حرب أو التحريض على شن حرب ضد حكومة أي دولة، سنغافورة ليست في حالة حرب معها، يعد جريمة جنائية".

ولفت البيان أيضا إلى أنه "بالنسبة للمواطنين السنغافوريين بوجه خاص، حتى لو ارتكبوا هذه الأعمال من خارج سنغافورة، فسيتم معاملتهم قانونيا كما لو أنهم ارتكبوا ذلك في سنغافورة، وبالتالي سيكونون مسؤولين عن الجريمة".

وأوضحت الصحيفة أن مرتكبي هذه الجرائم يعاقبون بموجب القانون الجنائي السنغافوري، بالسجن ما بين 15 عاما إلى مدى الحياة، وغرامة.

كما ذكر البيان كذلك أن حكومة سنغافورة دعت روسيا إلى "وقف الأعمال العدائية واحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها".

المصدر: نوفوستي