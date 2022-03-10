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لوكاشينكو: الاستخبارات كشفت مجموعة من المرتزقة قرب الحدود

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لوكاشينكو: الاستخبارات كشفت مجموعة من المرتزقة قرب الحدود
Sputnik
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قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن استخبارات بلاده اكتشفت مجموعة من المرتزقة بالقرب من الحدود.

وشدد الرئيس لوكاشينكو، على ضرورة عدم السماح لهذه المجموعات المسلحة بانتهاك حدود البلاد.

وأضاف رئيس بيلاروس، في لقاء مع قيادة وزارة الدفاع: "عثرت الاستخبارات البيلاروسية، على مجموعة من المرتزقة بالقرب من الحدود".

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وطالب الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعدم السماح لمثل هذه المجموعة بانتهاك حدود الدولة.

ولم يحدد الرئيس البيلاروسي هوية المرتزقة، ولا عن أي حدود يدور الحديث.  

المصدر: نوفوستي

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