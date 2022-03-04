الكرملين: نرصد تدفق المرتزقة من عدة دول على أوكرانيا بينهم من قاتلوا في سوريا

أعلن الكرملين أن السلطات الروسية ترصد ازدياد تدفق المرتزقة من عدة دول على أوكرانيا، بينهم جهاديون اكتسبوا "خبراتهم" في سوريا.

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وكانت الاستخبارات الخارجية الروسية أعلنت أن قاعدة "التنف" التي تحتلها القوات الأمريكية في سوريا، باتت معسكرا لتدريب إرهابيي "داعش" قبل إرسالهم إلى دونباس شرق أوكرانيا لمؤازرة النازيين الجدد.

وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل تشكيل زمر جديدة من الإرهابيين وتعتزم إرسالهم إلى أوكرانيا عبر بولندا، وأن "الاستخبارات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات الأمريكية تواصل حشد "وحدات داعشية جديدة" في الشرق الأوسط والدول الإفريقية.

المصدر: "سبوتنيك"