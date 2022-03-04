الدفاع الروسية: أوكرانيا ترتهن أكثر من 7.5 ألف أجنبي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 7500 أجنبي ما زالوا محتجزين قسرا في مختلف المناطق الأوكرانية.

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وأوضح رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن بين أولئك 3189 من الهند، و2700 شخص من فيتنام، و200 أردني، و30 مصريا.

وفي مدينة سومي 576 هنديا، و121 مواطنا صينيا، و100 شخص من غانا، بالإضافة إلى 60 مصريا و45 أردنيا.

يذكر أن الهند ناشدت موسكو ضمان سلامة آلاف الطلاب الهنود وتأمين إجلائهم عن أوكرانيا، ووعدت بموسكو بتلبية ذلك في أسرع وقت ممكن وإجلائهم عبر روسيا، والممرات الآمنة التي يؤمنها الجيش الروسي في أوكرانيا.

المصدر: "سبوتنيك"