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مادورو: الحرب العالمية الجديدة قد بدأت بالفعل

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مادورو: الحرب العالمية الجديدة قد بدأت بالفعل
Sputnik
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الحرب العالمية الجديدة قد بدأت بالفعل وهي تتسم بطبيعة اقتصادية الآن.

وأضاف في حديث نقلته قناة TeleSUR: "هذه الحرب تهدف الى خنق دول ومناطق بأكملها، وإثارة عدم الاستقرار في إمدادات المواد الخام والغذاء والطاقة".

ووفقا للرئيس مادورو، يمكن لهذه الحرب أن تنتقل من مرحلة اقتصادية إلى مواجهة مسلحة حقيقية مع خطر استخدام الأسلحة النووية.

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وتابع رئيس فنزويلا: "كنت أحد الذين لم يستبعدوا في البداية إمكانية امتلاك أوكرانيا لأسلحة دمار شامل ليتم توجيهها ضد روسيا. هناك خطر حقيقي لاندلاع حرب نووية في العالم. وتدعو فنزويلا المجتمع الدولي إلى أالتحلي بالوعي".

المصدر: نوفوستي

 

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