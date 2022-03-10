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إيطاليا: استقبلنا أكثر من 23 ألف مواطن أوكراني

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إيطاليا: استقبلنا أكثر من 23 ألف مواطن أوكراني
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي
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أعلنت السلطات الإيطالية، أنها استقبلت 23 ألفا و872 مواطنا أوكرانيا، أكثر من 90 بالمئة منهم نساء وأطفال.

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وفي خطاب أمام مجلس النواب الإيطالي، قال رئيس الوزراء ماريو دراغي إن بلاده استقبلت حتى يوم الأربعاء 23 ألفا و872 مواطنا أوكرانيا، أكثر من 90 بالمئة منهم نساء وأطفال، دخلوا بشكل رئيسي عبر الحدود الإيطالية-السلوفينية.

وأوضح أن "من بين اللاجئين الأوكرانيين هناك حوالي 10 آلاف و500 امرأة و9 آلاف و700 طفل وألفي رجل".

وتوقع دراغي زيادة تدفقات اللاجئين الاوكرانيين خلال الأيام المقبلة.

المصدر: AKI

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