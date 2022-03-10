جونسون يؤكد لزيلينسكي عزم لندن تشديد العقوبات ضد روسيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عزمه فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب جونسون الأربعاء، أن "رئيس الوزراء أكد التزامه بمواصلة تشديد العقوبات من أجل فرض أقصى ثمن اقتصادي على روسيا".

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وأضاف البيان أن جونسون استعرض "الأعمال التي تقوم بها المملكة المتحدة لتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها".

وأكد جونسون "الدعم البريطاني الثابت للشعب الأوكراني".

المصدر: RT