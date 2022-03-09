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وزير الدفاع البريطاني: ننظر في تقديم منظومات Starstreak المضادة للجو لأوكرانيا مجانا

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وزير الدفاع البريطاني: ننظر في تقديم منظومات Starstreak المضادة للجو لأوكرانيا مجانا
AFP PRU/AFP
وزير الدفاع البريطاني بن والاس
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أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الأربعاء أن المملكة تنظر في إمكانية تقديم مضادات للجو محمولة على الكتف من طراز Starstreak لأوكرانيا مجانا.

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وقال والاس في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني: "نعتقد أن هذه المنظومات يمكن اعتبارها سلاحا دفاعيا، فهي سوف تساعد القوات الأوكرانية في حماية أجوائها بفعالية أكبر".

وذكر الوزير أن بريطانيا سبق أن وردت لأوكرانيا ألفي منظومة مضادة للدبابات من نوع NLAW (وتقرر الآن زيادة عددها إلى 3615)، إضافة إلى قيام لندن بتزويد أوكرانيا بأسلحة خفيفة وسترات واقية من الرصاص وخوذات ووجبات غذائية جاهزة وأدوية.

وجاءت تصريحات بن والاس وسط مواصلة بعض الدول الغربية في توريد أسلحة لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبرابر الماضي.

المصدر: "إنترفاكس"

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