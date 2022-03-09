إدارة بايدن: لن نقدم أي مقترحات لروسيا حول العقوبات ضمن مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لا تنوي تقديم أي مقترحات لروسيا متعلقة بالعقوبات المفروضة عليها بسبب أوكرانيا في إطار مفاوضات إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الأربعاء: "فريقنا يواصل العمل مع الشركاء في إطار الصفقة النووية الإيرانية، بما في ذلك روسيا، حول المفاوضات الخاصة ببرنامج إيران النووي. نعتقد أن روسيا تشارك الاهتمام العام بألا تحصل إيران أبدا على الأسلحة النووية".

وتابعت بساكي: "برأينا لا يطلب من الولايات المتحدة ولن يقترح من قبلها أي شيء مرتبط بالعقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. نعتقد أن لدينا هدفا مشتركا، الأمور تمر بالمرحلة النهائية، هناك تفاصيل يجب العمل عليها وسنواصل القيام بذلك".

والثلاثاء أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في جلسة استماع في بالكونغرس، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا بشأن تعاونها مع إيران على الرغم من العقوبات.

وتشير تصريحات المسؤولين المعنيين الأخيرة إلى أن أطراف مفاوضات فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني باتوا على وشك التوصل إلى تفاهم.

ومع ذلك زعمت بعض وسائل الإعلام الغربية أن روسيا، التي فرضت عليها عقوبات بعد غزوها لأوكرانيا، طلبت ضمانات أمريكية بألا تؤثر هذه الإجراءات على تعاونها مع إيران.

وقالت الحكومة الروسية، الاثنين، إن جميع القوى العالمية يجب أن تتمتع "بحقوق متساوية" إذا تم إحياء الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

المصدر: وكالات