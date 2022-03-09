الرئيس الإسرائيلي يزور ضريح أتاتورك

أجرى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتصوغ، الأربعاء، زيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في أنقرة.

إقرأ المزيد

ووضع هرتصوغ والوفد المرافق، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك، ووقف دقيقة صمت.

ومن المرتقب أن يتوجه هرتصوغ عقب ذلك إلى المجمع الرئاسي للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فإنه سيتم تناول العلاقات الثنائية من كافة جوانبها خلال زيارة هوتصوغ إلى أنقرة يومي 9 و10 مارس.

ويقوم هرتصوغ بزيارة رسمية إلى تركيا تستغرق يومين وتعد الأولى من نوعها منذ 15 عاما وذلك، حسبما قاله قبيل الإقلاع من مطار بن غوريون، لإعادة بناء العلاقات بين البلدين التي وصفها بالمهمة للمنطقة كلها.

المصدر: "الأناضول"