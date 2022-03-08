 
مباشر

الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل 2 من عناصره بضربة إسرائيلية على سوريا ويتوعد بالثأر

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل 2 من عناصره بضربة إسرائيلية على سوريا ويتوعد بالثأر
AP Ebrahim Noroozi
عناصر في الحرس الثوري الإيراني.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjxm

أكد الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 2 من عناصره بضربة إسرائيلية على سوريا، متوعدا إسرائيل بأنها "ستدفع ثمن" هذه العملية.

إقرأ المزيد
الجيش السوري يعلن عن تصديه لغارات إسرائيلية استهدفت جنوب سوريا (فيديو)
الجيش السوري يعلن عن تصديه لغارات إسرائيلية استهدفت جنوب سوريا (فيديو)

وقال في بيان: "إثر الجريمة التي نفذها الكيان الصهيوني صباح الاثنين الماضي بقصف صاروخي على ريف دمشق بسوريا، استشهد اثنان من أفراد الحرس الثوري".

وأوضح البيان أن القتيلين هما العقيد حرس إحسان كربلائي بور، والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد.

وقدم الحرس الثوري "التهنئة والتعازي باستشهاد هذين المدافعين عن المراقد المقدسة والمجاهدين في سبيل الله"، مشددا على أن "الكيان الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري أن القوات الإسرائيلية نفذت "عدوانا جويا من اتجاه جنوب بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، مضيفة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا