وزير الاقتصاد الألماني: انفجار أسعار الطاقة غير مسبوق

أفاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الثلاثاء، بأن الانفجار الذي شهدته أسعار موارد الطاقة مؤخرا "غير مسبوق"، مؤكدا استعداد بلاده لـ"جميع الاحتمالات".

وقال في مؤتمر صحفي: "إذا أوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمدادات عن أوروبا وألمانيا، فسنكون مستعدين لذلك"، لافتا إلى أن السلطات الألمانية تعمل على مثل هذا السيناريو منذ ديسمبر.

وأشار إلى أن ألمانيا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي هذا الشتاء والربيع والصيف، مضيفا "لدينا احتياطيات نفطية لثلاثة أشهر، وستستمر احتياطيات الفحم لفترة أطول من الوقت".

وأكد هابيك أن الولايات المتحدة لن تطالب برلين بفرض حظر على واردات النفط من موسكو نظرا لاعتماد ألمانيا وأوروبا على إمدادات الطاقة الروسية، مشيرا إلى أن "الزملاء الأمريكيين أكدوا أنهم في وضع مختلف عن وضع ألمانيا وأوروبا".

المصدر: وكالات