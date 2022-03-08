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الأولى لرئيس إسرائيلي منذ نحو 14 عاما.. هرتسوغ إلى تركيا غدا

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الأولى لرئيس إسرائيلي منذ نحو 14 عاما.. هرتسوغ إلى تركيا غدا
AP Tsafrir Abayov الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ
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يتوجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وعقيلته ميخال، إلى تركيا غدا الأربعاء، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبتلك الزيارة سيكون هرتسوغ أول رئيس إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008، وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2003، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

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وخلال الزيارة المقررة، سيزور هرتسوغ أنقرة، حيث من المقرر استقباله في حفل رسمي في قصر الرئيس التركي، وفي إسطنبول سيلتقي الرئيس الإسرائيلي بأعضاء الجالية اليهودية.

وسيناقش الجانبان مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات بين البلدين، وإمكانية زيادة التعاون في مختلف المجالات.

 

المصدر: "سبوتنيك"

 

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