وزير الخارجية الأمريكي: العقوبات المفروضة على روسيا فاقت كل التوقعات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين عن ثقته بفعالية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا مؤخرا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس: "العقوبات والتدابير المتخذة ضد روسيا تتجاوز كل التوقعات وهي غير مسبوقة".

واعتبر أن العقوبات ستؤثر بشكل ملموس على روسيا وأن "حرمانها من التكنولوجيا سيكون له أثر طويل المدى".

وتناول بلينكن سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قائلا إن روسيا تملك "قوة هائلة مقارنة بأوكرانيا وقادرة على طحن الجيش الأوكراني"، مؤكدا تمسك الولايات المتحدة بضرورة وقف العمليات القتالية في أوكرانيا في أسرع وقت.

وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة سترسل 7000 جندي لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو إلى جانب القوات الموجودة"، مضيفا أن واشنطن في إطار حلف الناتو تراجع بشكل مستمر استراتيجيتها الدفاعية، ومنها المسائل المتعلقة بنشر القوات، بما في ذلك نشرها على أساس دائم.

المصدر: "سبوتنيك" + "تاس"