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لودريان: فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا

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لودريان: فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا
AP Andreea Alexandru
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن حلف شمال الأطلسي وفرنسا ليسا في حالة حرب مع روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال لودريان: "من الضروري للغاية الحفاظ على قنوات الاتصال مع فلاديمير بوتين".

وتابع في مقابلة مع قناة "فرانس 2": "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا. نحن متضامنون مع الأوكرانيين".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا ونزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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