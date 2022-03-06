"تنبيه هام" من السفارة المصرية في بوخارست للمصريين النازحين عن أوكرانيا

أعلنت سفارة مصر في بوخارست أن "موعد مغادرة طائرة الإجلاء الثانية من مطار Henri Coanda الدولي ببوخارست سيكون الليلة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل".

وقالت في "تنبيه هام جدا" نشرته اليوم الأحد عبر "فيسبوك": إلحاقا بمنشور السفارة السابق بشأن رحلة الإجلاء الثانية، تود السفارة المصرية في بوخارست الإشارة إلى أن موعد مغادرة طائرة الإجلاء الثانية من مطار Henri Coanda الدولي ببوخارست سيكون الليلة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل".

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وتابعت: "ترجو السفارة المصرية في بوخارست من المصريين الذين سجلوا أسماءهم لدى السفارة للسفر على طائرة الإجلاء الليلة التواجد في مطار Henri Coanda الدولي - صالة المغادرة في تمام الساعة 10 مساء اليوم، حيث سيكون مندوب السفارة في انتظارهم لترتيب إجراءات Check In".

وأوضحت أن "على المصريين الذين لم يسجلوا أسماءهم ويرغبون في السفر على طائرة الإجلاء الليلة سرعة التوجه للسفارة لتسجيل أسمائهم".

وأشارت السفارة إلى أنه "لا يلزم للصعود على متن طائرة الإجلاء حمل الراكب شهادة تطعيم أو تقديمه نتيجة اختبار كوفيد سلبية، وسيتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن في مطار القاهرة عند الوصول".

المصدر: RT