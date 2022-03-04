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القاهرة ترسل طائرتين إلى بولندا لإجلاء طلبة مصريين نزحوا عن أوكرانيا

أخبار العالم العربي

القاهرة ترسل طائرتين إلى بولندا لإجلاء طلبة مصريين نزحوا عن أوكرانيا
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أعلنت الحكومة المصرية اليوم إرسالها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي طائرتين إلى بولندا لإعادة طلبة مصريين عبروا الحدود الأوكرانية إلى بولندا.

وقال متحدث مجلس الوزراء نادر سعد، أنه "تم مساء اليوم إقلاع طائرتين تابعتين لشركة "إير كايرو" إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية".

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري عن سعد أن ذلك يأتي "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة".

المصدر: RT

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