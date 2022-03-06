وفد كييف المفاوض: الجانبان مرتاحان للحوار

صرح عضو الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا دافيد أراخاميا بأن طرفي المفاوضات مرتاحان للحوار النشط بينهما، مستبعدا الاتفاق مع موسكو على بعض النقاط.

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وفي تصريحات لقناة Fox News التلفزيونية الأمريكية اليوم الأحد، أكد أراخاميا الذي يرأس كتلة حزب "خادم الشعب" وهو حزب الأغلبية في البرلمان الأوكراني، استعداد بلاده لمناقشة عدم انضمامها إلى حلف الناتو لكنه اعتبر أن ذلك لا يمكن أن يبحث مع روسيا وحدها.

وذكر أن حلف الأطلسي غير مستعد لمناقشة مسألة عضوية كييف خلال 5 إلى 10 سنوات، مضيفا أن أوكرانيا لا نية لها للإصرار لدى الحلف على قبول طلب عضويته، وأن الأهم بالنسبة لكييف هو "النتيجة وليس العملية".

كما ذكر أراخاميا أن "الموضوعين الوحيدين اللذين لا يزال الاتفاق حولهما شبه مستحيل هما القرم والجمهوريتان المزعومتان، إذ تصر روسيا على أن نعترف باستقلالهما لكنهما جزء من أوكرانيا وبالتأكيد هذا الموقف غير مقبول لدى المجتمع الأوكراني".

المصدر: "نوفوستي"