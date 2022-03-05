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الوفد الأوكراني: الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا ستجرى الاثنين

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الوفد الأوكراني: الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا ستجرى الاثنين
Sputnik Александр Кряжев
الجولة الأولى من المفاوضات الروسية الأوكرانية في مقاطعة غوميل البيلاروسية يوم 28 فبراير.
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أكد عضو الوفد الأوكراني المفاوض مع الحكومة الروسية رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" دافيد أراخاميا، أن الجولة الثالثة من المفاوضات ستجري يوم الاثنين المقبل.

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وكتب أراخاميا عبر "فيسبوك" اليوم السبت: "الجولة الثالثة من المفاوضات ستجرى يوم الاثنين".

من جانبه، قال مدير شؤون رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية أليكسي بوليشيوك، أن روسيا تتوقع أن يتم عقد الجولة الثالثة في أسرع وقت، لافتا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بعدد هذه الجولات.

وبدأت المفاوضات الروسية الأوكرانية يوم 28 فبراير في بيلاروس وجرت الجولة الثانية منها يوم 3 مارس واتفق على فتح ممرات إنسانية في المدن الأوكرانية المحاصرة.

المصدر: وكالات

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