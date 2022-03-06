بريطانيا تدافع عن نفسها في مواجهة انتقادات فرنسا بشأن اللاجئين

قالت الحكومة البريطانية بعد تعرضها لانتقادات باريس على "الافتقار إلى الإنسانية" تجاه اللاجئين الأوكرانيين الذين أعادتهم، إنها لا تستطيع "ببساطة" فتح أبواب المملكة أمام الجميع.

وقال وزير العدل دومينيك راب لشبكة "بي بي سي" اليوم الأحد، "إذا فتحنا الباب ببساطة، فلن نفيد الأشخاص الذين يجب أن نفيدهم، وهم اللاجئون الحقيقيون، أعتقد أننا سنقوض أيضا الدعم الشعبي".

وأضاف: "يجب أن نسعى إلى دعم المحتاجين إلينا".

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان انتقد أمس السبت في رسالة إلى نظيرته البريطانية بريتي باتيل "الرد غير الملائم تماما" لبلادها و"الافتقار إلى الإنسانية" تجاه لاجئين أوكرانيين تمت إعادتهم إلى كاليه.

وقال دارمانان "في الوقت الحالي يقولون "سنرى، سنرى، لقد مرت أربعة أيام الآن"، في تصريح الأحد لإذاعة "أوروبا 1" وتلفزيون "سي نيوز" الفرنسيين.

وأضاف "تربطني علاقات جيدة جداً بالسيدة باتيل. أنا متأكد من أنها امرأة جيدة. سوف تحل هذه المشكلة، ولكن يجب أن تحلها سريعا".

المصدر: "أ ف ب"