ليتوانيا: الناتو يغير استراتيجيته في دول البلطيق من "الردع" إلى "الدفاع"

قرر حلف الناتو تغيير استراتيجيته في دول البلطيق من "الردع" إلى الدفاع" على خلفية تفاقم الأزمة الأوكرانية، وفق ما أورد وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس.

إقرأ المزيد

وقال الوزير للصحفيين اليوم الأحد: "انتهت لقاءات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والناتو في بروكسل إلى اتخاذ قرار حول ضرورة إعادة النظر في استراتيجية الأمن المتبعة من قبل الحلف إزاء دول البلطيق. نحن ننتقل من الردع إلى استراتيجية ضمان الدفاع. والبحث جار عن حيثيات الخطوات اللازم اتخاذها".

وأكد لاندسبيرغيس أن ليتوانيا تخبر حلف شمال الأطلسي عن احتياجاتها ومشكلاتها الأمنية وتقدم للناتو "المقترحات التي تؤخذ بعين الاعتبار".

وكان وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس صرح يوم السبت بأن البنتاغون سينقل كتيبة مدرعة إضافية إلى بلاده. كما أفاد الوزير بأن ألمانيا ستنقل إلى ليتوانيا وحدة للدفاعات الجوية، فيما تدقق هولندا جدول تجديد وجودها العسكري في الجمهورية. وقال أنوشاوسكاس: "حتى نهاية الشهر سيتواجد في ليتوانيا نحو 4 آلاف جندي من الدول الحلفاء في الحلف".

وجاءت تصريحات المسؤولين الليتوانيين على خلفية التصاعد غير المسبوق للتوتر بين موسكو والدول الغربية بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير عن إطلاق "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

المصدر: "تاس"