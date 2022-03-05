مسؤول ليتواني: الولايات المتحدة ستنقل كتيبة مدرعة إضافية إلى ليتوانيا

أعلن وزير الدفاع اللتواني، أرفيداس أنوشايسكاس، أن البنتاغون سينقل كتيبة مدرعة إضافية إلى ليتوانيا.

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وقال أمام الصحفيين، اليوم السبت: "ستصل إلى ليتوانيا كتيبة مدرعة أمريكية إضافية. لدينا عدد كاف من وحدات الدول الحلفاء في الناتو للقيام بردع فعال".

ولم يدقق الوزير موعد وصول هذه الكتيبة إلى أراضي بلاده، مشيرا إنه "سيتم لاحقا".

كما أفاد الوزير بأن ألمانيا ستنقل إلى ليتوانيا وحدة للدفاعات الجوية، فيما تدقق هولندا جدول تجديد وجودها العسكري في الجمهورية. وقال أنوشاوسكاس: "حتى نهاية الشهر سيتواجد في ليتوانيا نحو 4 آلاف جندي من الدول الحلفاء في الحلف".

في عام 2017 تم في ليتوانيا نشر كتيبة مشتركة تابعة لحلف شمال الأطلسي "لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي". ضمت هذه الكتيبة بقيادة ألمانيا 1200 جندي من العديد من دول الناتو طوال هذا الوقت. في أوائل فبراير الماضي أعلنت برلين أنها سترسل حوالي 350 جنديا وضابطا إضافيا لتكوينها. بالإضافة إلى العسكريين الألمان قد أرسلت بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وجمهورية التشيك حاليا قوات إلى الكتيبة.

وتستضيف ليتوانيا أيضا وحدة على مستوى كتيبة بالجيش الأمريكي يتم استبدالها بالتناوب كل بضعة أشهر.

المصدر: تاس