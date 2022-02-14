 
مباشر

وحدة إضافية من الجيش الألماني ستصل إلى ليتوانيا

أخبار العالم

وحدة إضافية من الجيش الألماني ستصل إلى ليتوانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se0b

 قالت وزارة دفاع ليتوانيا، إن وحدة إضافية من الجيش الألماني ستصل إلى أراضيها ضمن الكتيبة العسكرية التابعة للناتو الموجودة هناك.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "استجابة للوضع على الحدود مع أوكرانيا والوضع الأمني ​​المتدهور في منطقة البلطيق، قررت ألمانيا نشر عدد إضافي من قواتها في ليتوانيا، الذين سيصلون إلى ليتوانيا هذا الأسبوع".

في عام 2017، تم نشر كتائب مختلطة من دول الناتو في بلدان البلطيق الثلاثة وبولندا "لتعزيز الجناح الشرقي للحلف".

إقرأ المزيد
ألمانيا: ربما نقف على وشك حرب في أوروبا
ألمانيا: ربما نقف على وشك حرب في أوروبا

وتولت ألمانيا قيادة الكتيبة في ليتوانيا والتي تضم 1200 عسكري من عدة دول في الحلف.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا