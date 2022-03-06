أنقرة: طائرات "بيرقدار" لا تعد مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أوضحت أنقرة أن بيع تركيا للطائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار" إلى أوكرانيا، لا يعد "شكلا من أشكال المساعدة"، معتبرة أن هذه الطائرات هي "منتجات اشترتها أوكرانيا من شركة تركية".

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وفي هذا السياق، قال يافوز سليم كيران، نائب وزير الخارجية التركي: "يمكن لشركات الصناعات الدفاعية الخاصة عقد مثل هذه الاتفاقيات مع الدول..هذه الدول ليس لها طبيعة ملزمة، وهذه ليست مساعدة من تركيا، إنها منتجات تشتريها أوكرانيا من شركة تركية..علاوة على ذلك، أوكرانيا ليست الدولة الوحيدة التي تشتري هذه الطائرات،

بينما تدخل الحرب بين روسيا وأوكرانيا أسبوعها الثاني ، تحاول تركيا الحفاظ على موقفها المحايد والمتوازن من خلال إبقاء التواصل مع جميع الأطراف مفتوحا. من ناحية أخرى ، تصدر استخدام أوكرانيا للطائرات بدون طيار التركية ضد القوات الروسية عناوين وسائل الإعلام الدولية، الجميع في طابور للحصول على طائرات دون طيار".

وأضاف كيران: "حقيقة أن طائرات "بيرقدار" تبرز كواحدة من أكثر العناصر الرادعة للجيش الأوكراني، تظهر في الواقع نجاح وجودة المنتجات التي تنتجها شركتنا".

وأكمل: "ليس من واجبنا تقييم تلك المناقشات، ولن نفقد موقفنا في التفاوض مع الجانبين".

المصدر: "daily sabah"