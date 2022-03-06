 
مباشر
عاجل
مراسلنا: الجانب الأوكراني رفض ضمان الالتزام بالهدنة في فولنوفاخا و ماريوبول

أنقرة: طائرات "بيرقدار" لا تعد مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أخبار العالم

أنقرة: طائرات
AFP
الطائرة المسيرة التركية من طراز "بيرقدار TB2" - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjf3

أوضحت أنقرة أن بيع تركيا للطائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار" إلى أوكرانيا، لا يعد "شكلا من أشكال المساعدة"، معتبرة أن هذه الطائرات هي "منتجات اشترتها أوكرانيا من شركة تركية".

إقرأ المزيد
خبير يوضح لماذا لم تُسعف طائرات
خبير يوضح لماذا لم تُسعف طائرات "بيرقدار" القوات الأوكرانية

وفي هذا السياق، قال يافوز سليم كيران، نائب وزير الخارجية التركي: "يمكن لشركات الصناعات الدفاعية الخاصة عقد مثل هذه الاتفاقيات مع الدول..هذه الدول ليس لها طبيعة ملزمة، وهذه ليست مساعدة من تركيا، إنها منتجات تشتريها أوكرانيا من شركة تركية..علاوة على ذلك، أوكرانيا ليست الدولة الوحيدة التي تشتري هذه الطائرات، 

بينما تدخل الحرب بين روسيا وأوكرانيا أسبوعها الثاني ، تحاول تركيا الحفاظ على موقفها المحايد والمتوازن من خلال إبقاء التواصل مع جميع الأطراف مفتوحا. من ناحية أخرى ، تصدر استخدام أوكرانيا للطائرات بدون طيار التركية ضد القوات الروسية عناوين وسائل الإعلام الدولية، الجميع في طابور للحصول على طائرات دون طيار".

وأضاف كيران: "حقيقة أن طائرات "بيرقدار" تبرز كواحدة من أكثر العناصر الرادعة للجيش الأوكراني، تظهر في الواقع نجاح وجودة المنتجات التي تنتجها شركتنا".

وأكمل: "ليس من واجبنا تقييم تلك المناقشات، ولن نفقد موقفنا في التفاوض مع الجانبين".

المصدر: "daily sabah"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا