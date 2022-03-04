خبير يوضح لماذا لم تُسعف طائرات "بيرقدار" القوات الأوكرانية

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "إكسبرت رو"، حول عبثية انتظار الجيش الأوكراني معجزة من السلاح التركي.

وجاء في المقال: منذ بداية العملية الخاصة، دمر الجيش الروسي عشرات الطائرات التركية المسيرة من طراز بيرقدار، التي جرى تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بها.

عن سؤال: كيف تم تدميرها؟ وما نوع الأسلحة التي تمتلكها روسيا لمثل هذه المهام؟ أجاب الخبير العسكري، القائد السابق لقوات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لقيادة القوات الخاصة (دائرة موسكو للدفاع الجوي)، العقيد الاحتياط سيرغي خاتيليف. فقال لـ "موسكوفسكي كومسوموليتس:

من المعروف أن منظومتنا الصاروخية المضادة للطائرات "بانتسير- إس" موجودة على أراضي أوكرانيا. وهي بالذات تتصدى بشكل مباشر لبيرقدار ولأهداف أخرى على ارتفاعات منخفضة. بالمناسبة، يمكن استخدام بانتسير-إس ،لإطلاق النار على أهداف أرضية، إذا لزم الأمر. على سبيل المثال، ضد المركبات المدرعة الخفيفة.

من أين تقلع طائرات بيرقدار الأوكرانية، طالما قيل إن القوات الروسية دمرت جميع المطارات العسكرية؟

ليس كلها. ما زال بعضها موجودا. وإلى ذلك، يمكن تدمير مدرجات المطارات جزئيا فقط، وهي قد تبقى صالحة لبيرقدار.

الجيش الروسي اكتسب خبرة في مكافحة الطائرات المسيّرة في سوريا. وبعد ذلك، جرى إدخال التحسينات اللازمة على عائلة "بانتسير" بأكملها. حتى الآن، باتت هذه المنظومة تُسلَّح بصاروخ مختلف ورادار أكثر تقدما، وقد تم تحسين معدات أوضاع التشغيل، خاصة للأهداف منخفضة الارتفاع. وقد تم تحسين خصائصها، بل بشكل عام، الحالة النوعية للجزء التقني لـ"بانتسير" بأكمله باتت أفضل. لذلك، تتمتع الآن بأداء قتالي عال جدا. دليل على ذلك طائرات بيرقدار التي تم إسقاطها.

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