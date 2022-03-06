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أردوغان يبحث مع نظيره الصربي تطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أردوغان يبحث مع نظيره الصربي تطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة
AP
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الصربي، ألكسندر فوتشيتش
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خلال اتصال هاتفي، بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الصربي، ألكسندر فوتشيتش، تطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وعددا من القضايا الثنائية.

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وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فإن أردوغان وفوتشيتش بحثا آخر تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، كما بحث الجانبان قضايا إقليمية وأخرى ذات صلة بالعلاقات الثنائية.

وخلال الاتصال الهاتفي، هنأ الرئيس الصربي نظيره التركي بيوم ميلاده الموافق 26 فبراير الماضي.

المصدر: "الأناضول"

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