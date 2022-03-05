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وزير الخارجية الأوكراني لا يستبعد لقاء مع نظيره الروسي في تركيا

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وزير الخارجية الأوكراني لا يستبعد لقاء مع نظيره الروسي في تركيا
AP Gleb Garanich/Pool Photo via AP
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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لم يستبعد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في تركيا إذا ارتأى أن ذلك يصب في إطار العملية التفاوضية العامة.

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وفي تصريحات لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية قال كوليبا ردا على سؤال حول إمكانية عقد محادثات بينه وبين لافروف: "لا علم لي عن تأكيد سيرغي لافروف موافقته على مثل هذا اللقاء". وكشف أنه يخطط لبحث هذا الموضوع مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مضيفا: "هناك مسار تفاوضي، وتم تشكيل وفدين من الطرفين الأوكراني والروسي، وهناك لقاءات بينهما في بيلاروس. إذا وجدت أن المحادثات مع سيرغي لافروف قد تكون مثمرة وأن ذلك يصب في الإطار العام للعملية التفاوضية، فأنا بالطبع لن أرفضها. لكن ذلك يتطلب عملا إضافيا".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال أمس الجمعة أن بلاده ترغب في تنظيم لقاء بين نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، على هامش المنتدى الدبلوماسي المزمع عقده في أنطاليا في 11-13 مارس، وذلك من أجل إنهاء المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: "تاس"

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