مفاوض أوكراني: قد يتم تنظيم ممر إنساني لإجلاء المدنيين عن خاركوف الأحد

أعرب عضو الوفد الأوكراني إلى المفاوضات مع روسيا البرلماني دافيد أراخاميا، عن أمله بأن ينظم يوم الأحد ممر إنساني لإجلاء المدنيين عن مدينة خاركوف شرق أوكرانيا.

وكتب على "فيسبوك": "إن شاء الله سيتسنى إطلاق الممر في خاركوف غدا".

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يذكر أن روسيا وأوكرانيا أجريتا جولتين من المفاوضات في بيلاروس في 28 فبراير و3 مارس، وتوصلتا إلى تفاهمات بشأن فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين عن مناطق القتال ووقف إطلاق النار فيها أثناء عمليات الإجلاء.

ومن المتوقع أن تجرى الجولة المقبلة من المفاوضات في 7 مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي