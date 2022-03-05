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موسكو: الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا قد تعقد الاثنين

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موسكو: الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا قد تعقد الاثنين
Sputnik Alexandr Kryazhev
سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي
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رجح ليونيد سلوتسكي عضو وفد موسكو إلى المفاوضات مع أوكرانيا انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين الاثنين المقبل.

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وقال سلوتسكي في تصريحات متلفزة مساء اليوم السبت: "الجولة الثالثة يمكن أن تنعقد في الأيام المقبلة، وقد يكون موعدها يوم الاثنين 7 مارس".

وأعرب عن أمله في أن تكون الجولة المرتقبة مثمرة "إلى أكبر حد ممكن". 

وفي وقت سابق توقع دافيد أراخاميا رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني، أن تجرى الجولة الثالثة الجديدة من المفاوضات في 7 مارس.

وأجرى وفدا موسكو وكييف حتى الآن لقاءين في بيلاروس، وسط مواصلة روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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المصدر: "إنترفاكس"

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