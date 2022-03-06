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جونسون يدعو الدول لتأييد خطته الخاصة بأوكرانيا

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جونسون يدعو الدول لتأييد خطته الخاصة بأوكرانيا
AP Leon Neal/Pool Photo via AP
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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدول الأخرى لتأييد خطة العمل الخاصة بأوكرانيا التي أعدتها الحكومة البريطانية.

وقال جونسون في بيان له إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يجب أن يخسر، ومن الضروري أن تلحق به هزيمة واضحة لقيامه بهذا العمل العدواني".

وتابع: "لا يكفي تأييد النظام العالمي القائم على القواعد بالكلام فقط، فيجب أن نحميه من المحاولات المستمرة لإعادة كتابة القواعد بالقوة العسكرية".

وتتضمن الخطة 6 بنود تشمل حشد المساعدة الإنسانية الدولية لدعم أوكرانيا، وتقديم المساعدة لكييف في الدفاع عن الأراضي الأوكرانية، وممارسة أقصى قدر ممكن من الضغط على روسيا.

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وتدعو الخطة كذلك إلى محاربة "التطبيع الزاحف" مع أعمال روسيا في أوكرانيا، والبحث عن سبل دبلوماسية للتسوية ولكن فقط على أساس مشاركة كاملة من الحكومة الأوكرانية الشرعية، وحملة عاجلة لتعزيز الأمن في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي بأسرها.

ويعتقد جونسون بأن الدول الغربية ودول العالم بشكل عام يجب أن تدعم مقترحاته.

ويخطط جونسون لمناقشتها مع رئيسي الوزراء الكندي جاستين ترودو والهولندي مارك روتيه الأسبوع القادم، وزعماء مجموعة فيشيغراد التي تضم بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا، الذين سيعقدون اجتماعا خاصا حول أوكرانيا بلندن في 10 مارس.

المصدر: تاس

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