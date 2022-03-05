بلينكن: روسيا ستواجه ضغوطا متزايدة ما لم تنه "حرب الاختيار" في أوكرانيا
AFP OLIVIER DOULIERY / POOL / AFP
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا ستواجه ضغوطا متزايدة من الدول الغربية ما لم تنه عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال بلينكن للصحفيين خلال لقاء أجراه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا على الحدود البولندية الأوكرانية: "ليس الضغط على روسيا غير مسبوق فقط، وليس له تأثير ملحوظ في روسيا فحسب، بل سوف يستمر هذا الضغط وسيزداد ما لم تنته حرب الاختيار هذه".
المصدر: "تاس"