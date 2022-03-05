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بلينكن: روسيا ستواجه ضغوطا متزايدة ما لم تنه "حرب الاختيار" في أوكرانيا

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بلينكن: روسيا ستواجه ضغوطا متزايدة ما لم تنه
AFP OLIVIER DOULIERY / POOL / AFP
وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأوكراني دميتري كوليبا
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا ستواجه ضغوطا متزايدة من الدول الغربية ما لم تنه عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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وقال بلينكن للصحفيين خلال لقاء أجراه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا على الحدود البولندية الأوكرانية: "ليس الضغط على روسيا غير مسبوق فقط، وليس له تأثير ملحوظ في روسيا فحسب، بل سوف يستمر هذا الضغط وسيزداد ما لم تنته حرب الاختيار هذه".

المصدر: "تاس"

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