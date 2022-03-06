سيناتور أمريكي لا يستبعد إرسال بلاده قوات إلى أوكرانيا

اعتبر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ريك سكوت أنه لا يجب استبعاد إمكانية إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك.

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وقال سكوت السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا في حديث نشرت مقتطفات منه في صحيفة "The Hill": "لا بد من إبقاء كل الخيارات مفتوحة... لا أعتقد أنه يجب استبعاد ذلك في أي وقت".

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء إدارته أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا في أي ظرف من الظروف.

كما استبعد رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي فرض الناتو منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، تفاديا للصدام مع روسيا.

المصدر: وكالات