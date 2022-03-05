وسائل إعلام: بينيت سيبحث مع شولتز بعد لقاء بوتين الوضع في أوكرانيا

أفادت وكالة "د ب أ" الألمانية نقلا عن مصادر حكومية في برلين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيبحث الوضع في أوكرانيا مع رئيس الوزراء الألماني أولاف شولتز.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء سيعقد مساء السبت بتوقيت برلين، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقبل ذلك التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته لموسكو يوم السبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستمرت مباحثاتهما نحو 3 ساعات دون عقد أي مؤتمر صحفي في ختامها.

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وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنهما بحثا الوضع في أوكرانيا وكذلك المفاوضات الجارية في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن بينيت اتصل بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أعقاب مباحثاته مع بوتين.

المصدر: وكالات