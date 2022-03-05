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تركيا: لا نخطط لعقوبات ضد روسيا

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تركيا: لا نخطط لعقوبات ضد روسيا
aa.com.tr
المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن.
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أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده لا تنوي فرض أي عقوبات ضد روسيا، لأنها لا تريد أن تكون طرفا في النزاع.

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وقال إن تركيا تتمتع بعلاقات جيدة سواء مع روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أنها واحدة من الجهات الفاعلة القليلة القادرة على التحدث مع الجانبين.

وأضاف: "في الوقت الراهن لا نخطط لفرض العقوبات... قبل كل شيء لا نريد أن يتم تقدمينا على أننا طرف في هذا النزاع، كما لا نرغب بالطبع في تضرر اقتصادنا من ذلك".

وتابع: "من الأهمية بمكان أن يكون هناك مخاطب يثق به الجانب الروسي ويستمر في التحدث معه، لا يمكن تجنب الحروب والنزاعات الكبرى إلا بهذه الطريقة، ولكي تنجح هذه المفاوضات وهذا الحراك الدبلوماسي، لا بد أن يظل خط الثقة هذا مفتوحا".

المصدر: وكالات

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