مينسك تدعو الغرب لوقف "سياسته غير الإنسانية" تجاه بيلاروس
AP
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دعت بيلاروس الدول الغربية لوقف ما سمته السياسة غير الإنسانية ضدها والتخلي عن ضغط العقوبات.
وجاء في بيان صدر عن رئاسة مجلس الجمهورية (مجلس الشيوخ) للجمعية الوطنية في بيلاروس ونشر اليوم السبت: "ندعو الساسة والبرلمانيين الغربيين إلى التوقف والتفكير مرة أخرى، والتوقف عن تنفيذ السياسة المتهورة وغير الإنسانية تجاه بيلاروس والشعب البيلاروسي".
وأضاف: "يجب أن تعتمد العلاقات على أساس الحوار المتساوي والثقة والاحترام المتبادل فقط".
المصدر: تاس