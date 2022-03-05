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مينسك تدعو الغرب لوقف "سياسته غير الإنسانية" تجاه بيلاروس

أخبار العالم

مينسك تدعو الغرب لوقف
AP
مينسك، بيلاروس
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دعت بيلاروس الدول الغربية لوقف ما سمته السياسة غير الإنسانية ضدها والتخلي عن ضغط العقوبات.

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وجاء في بيان صدر عن رئاسة مجلس الجمهورية (مجلس الشيوخ) للجمعية الوطنية في بيلاروس ونشر اليوم السبت: "ندعو الساسة والبرلمانيين الغربيين إلى التوقف والتفكير مرة أخرى، والتوقف عن تنفيذ السياسة المتهورة وغير الإنسانية تجاه بيلاروس والشعب البيلاروسي".

وأضاف: "يجب أن تعتمد العلاقات على أساس الحوار المتساوي والثقة والاحترام المتبادل فقط".

المصدر: تاس

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