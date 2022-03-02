بعد لندن وواشنطن.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 22 ضابطا بيلاروسيا بسبب "الغزو الروسي لأوكرانيا"

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عقوبات على 22 من كبار الضباط العسكريين في بيلاروس، على خلفية الأحداث المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وأدرجت أسماء ستة جنرالات و16 ضابطا برتبة عقيد في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي لأن "بيلاروس تشارك في غزو روسي لا مبرر له ضد أوكرانيا، بإتاحتها العدوان العسكري من أراضيها"، حسبما جاء في اللائحة الرسمية للعقوبات.

وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول التكتل الأوروبي وتجميد أصول.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد يوم من فرض بريطانيا عقوبات على أربعة أشخاص وكيانين في بيلاروس بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت واشنطن فرضت في وقت سابق عقوبات على 24 فردا وكيانا في بيلاروس باعتبارات مماثلة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "هذه العقوبات تستهدف مصارف وشركات دفاع وأمن ومسؤولين في مجال الدفاع في الحكومة البيلاروسية"، إضافة إلى مقربين من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وتطاول "قطاع الدفاع والمؤسسات المالية في بيلاروس، وهما مجالان ترتبط فيهما بيلاروس بعلاقات وثيقة مع روسيا".

وشملت العقوبات الأمريكية مصرفين كبيرين مملوكين من الدولة البيلاروسية.

المصدر: وكالات