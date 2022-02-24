الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بيلاروس

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بيلاروس، لدعمها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الخزانة الأمريكية إنه وكجزء من رد الولايات المتحدة الجاد والواسع على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عقوبات على 24 فردا وكيانا بيلاروسيا بسبب دعهما وتسهيلها التدخل الروسي في أوكرانيا.

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وأضافت أنه تم التركيز على قطاع الدفاع والمؤسسات المالية في بيلاروس، وهما مجالان تتمتع فيهما بعلاقات وثيقة مع روسيا.

وذكرت الوزارة أن بيلاروس أصبحت تعتمد بشكل متزايد على روسيا للحصول على الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن إجراءات وزارة الخزانة المتعلقة بروسيا سيكون لها تأثيرات مهمة على بيلاروس.

وبينت أن الاقتصاد البيلاروسي يعتمد اعتمادا كبيرا على المؤسسات المالية الروسية الرئيسية والشركات التابعة لها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

المصدر: الخزانة الأمريكية