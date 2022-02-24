مسؤول أمريكي: مجلس الأمن سيصوت على قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن غدا على قرار يدين روسيا "بأشد العبارات الممكنة" على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ويطالبها بسحب قواتها الفوري من هناك.

وأضاف أن "الولايات المتحدة ترى أنه من المهم طرح القرار للتصويت للتأكيد على العزلة الدولية لروسيا وأن حق النقض /الروسي/ المتوقع سيتبعه قرار في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا حيث لا يوجد حق النقض".

وأشار المسؤول إلى أن "الإجراء جزء من استجابة منسقة أوسع تشمل خطوات تتخذها إدارة بايدن وحلفاؤها".

ووفقا: "تمت صياغة القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمكن فرضه بالقوة العسكرية ويدين بأشد العبارات الممكنة العدوان الروسي وانتهاكات سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ويطلب من روسيا الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من أوكرانيا".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية"، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن "المدنيين ليسوا في خطر"، وأن "حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل".

المصدر: أسوشيتد برس+RT