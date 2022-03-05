سكان دول أوروبية يعبرون عن استيائهم من سلوك اللاجئين الأوكرانيين

يعبر سكان مولدافيا وبولندا ومنطقة زاكارباتيا في غرب أوكرانيا عن استيائهم من تصرف اللاجئين الأوكرانيين.

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وتحدث مستخدم لـ "تيك توك" من مولدافيا أطلق عليه اسم "i_broker": "ظهرت هناك قصص شعرت بالصدمة منها ... لقد ساعدوكم لكنكم تسرقون الأشياء من المنازل، وتعبرون عن استيائكم، وتطلبون حمام سباحة". وأشار إلى أن الأوكرانيين تم قبولهم في بلاده بـ "روح منفتحة". كما عبر عن استيائه من أن عددا من الأوكرانيين يطالبون بالتواصل معهم باللغة الأوكرانية ويهينون سكان البلاد الناطقين باللغة الروسية. وأضاف: "يا رفاق، لا تخلطوا بين الساحل. العديد من سكان مولدوفا الذين عانوا من تصرفات الأوكرانيين في أعوام 2014 و2015 و2016 و2017، عندما قطعوا عجلاتهم وأزالوا لوحات أرقامهم على السيارات، وأخذوا سياراتهم، إنهم لا يزالون يتذكرون ذلك".

وخاطبت مواطنة أوكرانية أطلق عليها اسم "meduzaa_ua" تعيش في بولندا في صفحتها على "تيك توك" اللاجئين القادمين من وطنها: " لديكم ضمير كاف لتقولوا إن اللحم الذي تم طبخه من أجلكم لم يكن مملحا، وأن اللحم الذي تم طبخه من أجلكم كان دهنيا جدا، وأنكم بحاجة إلى سماعات لجهاز iPhone الخاص بكم".

واشتكت ساكنة من منطقة زاكارباتي أطلق عليها اسم "barbie_bosss" من اللاجئين الأوكرانيين أيضا. وكتب في صفحتها على "تيك توك": "إنهم هنا خلال يومين فقط، ويريدون بالفعل أن يأمرونا هنا". وأفادت بوقوع حوادث لغوية بين الأوكرانيين القادمين من أجزاء أخرى من أوكرانيا مع السكان المحليين الناطقين باللغة الهنغارية. وأضافت: "هل ستتحدث لنا كيف يجب أن نتكلم وما الذي يجب أن نعمل؟ لا أفهم ما هو".

المصدر: نوفوستي