الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من أوكرانيا بلغ مليون شخص خلال أسبوع واحد

صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بأن مليون شخص فروا من أوكرانيا خلال الأيام السبعة الماضية.

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وكتب غراندي في صفحته على "تويتر": "خلال الأيام السبعة الماضية شهدنا نزوحا جماعيا لمليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة".

من جانبها قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، يلفا يوهنسن، إن المفوضية تتوقع في الأيام المقبلة موافقة دول الاتحاد الأوروبي على توجه خاص بشأن مسألة قبول اللاجئين الأوكرانيين.

وأوضحت بعد وصولها إلى بروكسل للمشاركة في جلسة وزراء الداخلية والعدل لبلدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس: "لقد وصل نحو مليون لاجئ من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويجب أن نكون جاهزين لقبول ملايين أخرى".

وأشارت إلى أن المواطنين الأوكرانيين لا يتقدمون بطلبات اللجوء في أراضي دول الاتحاد، لذلك لا تنظر دول الاتحاد الأوروبي بعد في مخططات إعادة توطينهم على أساس الحصص، كما كان الحال مع المهاجرين من ليبيا في عام 2015.

المصدر: تاس