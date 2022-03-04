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بريطانيا: أصبحنا قريبين من اتفاق إحياء الصفقة النووية مع إيران

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بريطانيا: أصبحنا قريبين من اتفاق إحياء الصفقة النووية مع إيران
twitter/ @salqaq
اجتماع في إطار مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
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أعلنت رئيسة الوفد البريطاني إلى مفاوضات فيينا حول الصفقة النووية مع إيران ستيفاني القاق، أن الأطراف المشاركة في العملية التفاوضية باتت قريبة من التوصل إلى الاتفاق.

وقالت القاق عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "نحن قريبون (من الاتفاق). مفاوضو الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) سيغادرون فيينا قريبا لإبلاغ الوزراء بمستجدات الوضع. ونحن مستعدون للعودة قريبا".

وفي وقت سابق من الخميس أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداده للتوجه إلى فيينا في حال التوصل إلى اتفاق حول إحياء الصفقة.

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المصدر: RT + وكالات

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