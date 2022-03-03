البيت الأبيض: لا نرى إمكانية لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي.

ونفت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها يوم الخميس بذل أي جهود على هذا الاتجاه.

وأضافت أن روسيا تعتبر عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، ولذلك لا تركز الولايات المتحدة على مناقشة طرد روسيا من المجلس.

وأكد أن واشنطن تركز الجهود على "فرض العزلة" على روسيا.

وفي وقت سابق أكدت بريطانيا أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتيح أي إمكانية لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد دعا إلى حرمان روسيا من مقعدها في مجلس الأمن الدولي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"